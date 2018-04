Uroczystości niedzieli wielkanocnej w Jerozolimie

W wielkanocnym orędziu abp Pizzaballa zwrócił uwagę, że Wielkanoc to umiejętność spojrzenia na naszą historię w świetle obietnicy życia. Dzisiaj w Wielkanoc ogłaszamy życie, którego śmierć nigdy nie może pokonać. Ogłaszamy nadzieję zamieszkującą w nas i która daje nam siłę, by ogłaszać wszystkim naszym braciom życie. Pusty grób Chrystusa nie jest końcową stacją naszej podróży, lecz jedynie trampoliną, od której można zacząć od nowa, życie pełne nadziei i radości. Na zakończenie homilii arcybiskup wezwał do wspólnej modlitwy, byśmy potrafili być świadkami zmartwychwstałego.

Uroczystości przy pustym grobie Jezusa zakończyły się procesją wokół kaplicy Bożego Grobu. W jej diakoni odśpiewali na cztery strony świata Ewangelię o zmartwychwstaniu Jezusa. Tym symbolicznym gestem jerozolimski Kościół Matka przypomina wszystkim wiernym o poleceniu Chrystusa, by głosić Dobrą Nowinę o zmartwychwstaniu aż po krańce świata (por. Dz 1,8).

W jerozolimskiej Mszy św. rezurekcyjnej uczestniczyli przedstawiciele Kościoła prawosławnego i ormiańskiego. Obecni byli także przedstawiciele korpusu dyplomatycznego i izraelskich władz cywilnych. W porannej liturgii przy pustym grobie Jezusa nie zabrakło także pielgrzymów z całego świata, w tym również pielgrzymów z Polski a przede wszystkim licznych miejscowych chrześcijan, duchowieństwa i osób konsekrowanych.