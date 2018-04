W czasie Wigilii Paschalnej Franciszek ochrzcił osiem osób

Najstarszą w tym gronie była Peruwianka Isabel, urodzona w 1966, najmłodszy Albańczyk Kastriot Cristian, urodzony w 1990. Pozostali nowo ochrzczeni pochodzą z: Włoch - Francesco Michele (1987), Ivan Roberto (1983), Mara Maria (1979) i Silvia (1989), z Nigerii - John Francesco (1986) i ze Stanów Zjednoczonych - Nathan Potter (1988).

Obrzęd chrztu rozpoczął się po przewidzianych czytaniach liturgicznych i kazaniu Ojca Świętego odśpiewaniem Litanii do Wszystkich Świętych, po czym poświęcił on wodę chrzcielną, którą następnie ochrzcił katechumenów. Każda z osób w towarzystwie ojca lub matki chrzestnej podchodziła do papieża, który wymieniał imię nowo ochrzczonego lub ochrzczonej i polewał ich głowy wodą święconą. Bezpośrednio po tym obrzędzie Franciszek udzielił każdej osobie sakramentu bierzmowania, namaszczając ich głowy olejem świętym. Następnie, podczas Komunii św. po raz pierwszy przystąpili oni do Stołu Pańskiego.

Franciszek od początku pontyfikatu ochrzcił podczas obrzędów Wielkiej Soboty (łącznie z dzisiejszą uroczystością) 55 osób z 22 krajów, najwięcej z Włoch - 9 i Albanii - 5.