Bp Libera: Drzwi zbawienia zostały otwarte dla wszystkich

Drzwi zbawienia zostały otwarte i to od człowieka zależy, czy zechce przez nie przejść – powiedział bp Piotr Libera w czasie Wigilii Paschalnej w bazylice katedralnej płockiej.

Bp Libera w homilii podczas Wigilii Paschalnej przypomniał, że w piątek przed niedzielą Palmową na ulice wielu polskich miast wyszli ludzie: jedni za Ukrzyżowanym szukać prawdziwego życia, niosący krzyż – znak zbawienia, zatopieni w modlitwie i drudzy: domagający się prawa do odbierania życia, z krzykiem na ustach i słowami pełnymi nienawiści, ubrani na czarno z transparentami i hasłami, przepełnionymi śmiercią.

„Uliczne Drogi Krzyżowe i czarne marsze. Ludzie tak bardzo różni w swoich poglądach. Tak bardzo oddaleni od siebie. Tak bardzo obcy, jakby z innych pochodzili światów. A przecież i tych pierwszych i tych drugich coś ze sobą łączy - za każdego z tych ludzi umarł Jezus. I dla każdego zmartwychwstał. Każdemu otworzył bramę prowadzącą do Wiecznego Królestwa. I każdemu daje szansę na nowe życie. Każdemu, kto zechce z tej szansy skorzystać” – zaznaczył hierarcha.

Biskup zaakcentował, że potrzebne były Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa, aby odnowić całe stworzenie i przywrócić ludziom utraconą godność dzieci Bożych. Bóg odebrał duszę człowieka duchowi tego świata. Dał każdemu możliwość zbawienia. Wielka Noc otwiera przed każdym człowiekiem wrota do wiecznego szczęścia w Królestwie Boga.

„Wobec tej niepojętej miłości Stwórcy człowiekowi pozostało zrobić jeden mały krok: otworzyć swoje serce i przyjąć ofiarowany przez Niego dar” – podkreślił kaznodzieja.

Zastanawiał się też, czy współczesny człowiek jest jeszcze w stanie zrobić ten jeden, jedyny krok w kierunku Boga, czy nie zniewoli go przyznana samemu sobie „wolność absolutna”, czy zdoła pochylić głowę przed Stwórcą ten, który siebie czyni panem stworzenia. Stwierdził, że są to trudne pytania i nie zna na nie odpowiedzi. Jednak wie, że „drzwi zbawienia zostały otwarte i to od człowieka zależy, czy zechce przez nie przejść”.

Prosił też Boga, aby ci wszyscy, którzy stoją rozdarci między życiem i śmiercią, wolnością i zniewoleniem, miłością i nienawiścią, dokonali dobrego wyboru - wyboru, który pozwoli im cieszyć się spokojem sumienia i „życiem dla Boga w Chrystusie Jezusie”.

Bp Libera przewodniczył obrzędom Wigilii Paschalnej w bazylice katedralnej płockiej. Odbyła się ona z licznym udziałem duchowieństwa, wspólnoty Seminarium Duchownego, sióstr zakonnych i wiernych. Tradycyjnie wzięli oni udział w liturgii światła, obrzędzie błogosławieństwa wody i odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych.

