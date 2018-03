Napływa chłodne powietrze polarne morskie

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hPa i będzie spadać.

W piątek na północy oraz na wschodzie i południowym wschodzie Polski zachmurzenie duże, miejscami opady deszczu, na północy także deszczu ze śniegiem. W Karpatach powyżej 1400 m n.p.m. opady śniegu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Temperatura maksymalna od 6 st. C na północnym wschodzie, około 10 st. C w centrum, do 13 st. C na południowym zachodzie. Chłodniej na wybrzeżu, od 3 do 5 st. C. Wiatr na północy kraju umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni, na pozostałym obszarze kraju słaby, południowo-zachodni, po południu południowo-wschodni.

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie duże, miejscami słabe opady deszczu, jedynie na północnym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane i tam mgły lokalnie ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna -5st. C na krańcach północno-wschodnich do 0 - 4 st. C na przeważającym obszarze i 6 st. C miejscami na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami porywisty, z kierunków wschodnich.

W sobotę zachmurzenie duże. Na północy kraju opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu. Miejscami na południu i w centrum kraju burze. Prognozowana suma opadów w czasie burzy do 15 mm. Temperatura maksymalna od 7 st. C na północy, około 12 st. C w centrum, do 16 st. C na południu. Chłodniej na wybrzeżu, od 3 do 6 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, na wybrzeżu i w rejonach podgórskich w porywach do 65 km/h. Wiatr z kierunków południowych, na północy kraju z kierunków wschodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 55 km/h.

W Warszawie w piątek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna 11 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-zachodni. W nocy początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane, po północy wzrastające do dużego. Temperatura minimalna 3 st. C. Wiatr początkowo słaby, z kierunków wschodnich. W sobotę zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 12 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, wschodni i południowo-wschodni.