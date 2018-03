Szef MON ws. systemu Patriot: Będziemy posiadali najnowsza wersję

Umowę zakupu systemu Patriot w ramach pierwszej fazy programu "Wisła" podpisał w środę szef MON Mariusz Błaszczak w obecności m.in. prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego. System Patriot wraz z systemem zarządzania polem walki będzie w tej fazie kosztował 4 mld 750 mln dolarów.

Minister pytany na antenie TVP, dlaczego podpisanie umowy jest tak ważne, odparł, że "można by powiedzieć hasłowo: nad Wisłą bezpiecznie". "+Wisła+ to nazwa systemu, który zostanie dostarczony przez producenta amerykańskiego, a więc to są baterie rakiet Patriot, to system przeciwrakietowy i przeciwlotniczy, to bardzo nowoczesny sprzęt" - powiedział.

Szef MON wskazał, że "Polska dołącza do grona piętnastu państw posiadających taki system". "Należy podkreślić, że będziemy posiadaczami najnowszej wersji tego systemu, a więc tylko takiej wersji, która będzie na wyposażeniu armii Stanów Zjednoczonych i polskiego wojska" - dodał.

W pierwszej z dwóch zakładanych faz programu obrony powietrznej średniego zasięgu "Wisła" Polska otrzyma dwie baterie, na które złożą się cztery radary, cztery stanowiska kierowania walką, 16 wyrzutni, 208 pocisków, sześć stanowisk kierowania i dowodzenia, 12 radiolinii, a także elementy wyposażenia technicznego, logistycznego i szkolenia.