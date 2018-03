3-latki pójdą do szkół we Francji

Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział obniżenie wieku obowiązkowej edukacji z 6 do 3 lat.

Obecny lokator Pałacu Elizejskiego chce przeprowadzić we Francji rewolucję edukacyjną. Jej początkiem miałoby być właśnie obniżenie wieku obowiązkowej edukacji z 6 do 3 lat. Tylko, że zmiana ta niekoniecznie musi być taką rewolucją, gdyż jak ocenia OECD, do przedszkoli uczęszcza 95 proc. małych Francuzów. Spore różnice występują jednak pomiędzy poszczególnymi regionami Francji. Jak zapowiada Macron, reforma ma wyrównać szanse edukacyjne francuskich 3-latków.

Obecnie przed rozpoczęciem szkoły francuskie dzieci mogą zacząć naukę w przedszkolu już w wieku 3 lat, a czasami nawet 2 lat. Do szkoły podstawowej idą już w wieku 6 lat i przechodzą kolejne etapy aż do pełnoletniości. Po reformie Macrona, młodzi Francuzi spędzą w szkole obowiązkowo 15 lat. Przedszkola będą musiały odgrywać rolę prawdziwych szkół. Cześć komentatorów dopatruje się w reformie środka na lepszą integrację dzieci imigrantów.

Co ciekawe, Francja nie będzie pierwszym krajem w Europie, który nakaże już 3-latkom obowiązkową naukę. Taki obowiązek mają mali Węgrzy. Między 3 a 7 rokiem życia muszą oni uczęszczać do przedszkoli, gdzie uczą się śpiewu, rysunku i różnych podstawowych umiejętności przygotowujących do właściwej szkoły. Węgierskie 3-latki są objęte obowiązkiem przedszkolnym od 2015 r.