J. Kaczyński: Cena za kompromis ws. reformy sądownictwa jest gorzka

Dziennikarz wPolityce.pl, przeprowadzający wywiad zauważył, że "kompromis z Brukselą w sprawie reformy sądownictwa wydaje się bliski". "Czy cena nie jest jednak zbyt wysoka? Za gorzka? Wśród propozycji jest przecież publikacja, choć z zastrzeżeniem, wyroków wydanych wedle wielu ekspertów niezgodnie z prawem" - dodał.

"Nie ukrywam, że ta cena jest znacząca, gorzka. Cóż, nie ukrywam iż wzorujemy się na premierze Victorze Orbanie, który musiał iść na często przykre ustępstwa. Wolałbym oczywiście, by tak nie było, byśmy mogli pójść w reformach całą naprzód, tak jak zresztą to było w pierwszym uchwalonym projekcie ustaw sądowych, zawetowanych potem przez prezydenta. Ale okoliczności wewnętrzne, w tym wspomniane weto, i zewnętrzne, ułożyły się inaczej. Musimy brać to pod uwagę" - odpowiedział prezes PiS.

"Ważne jest to, że porozumienie jest możliwe i mogę wyrazić nadzieję, ale to jest tylko nadzieja, że te ustępstwa, które proponujemy, nie będą dla naszych przeciwników podstawą do ataku. Podstawą do twierdzeń, że to oni zwyciężyli. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Chociaż trzeba się spodziewać zarówno krytyki z naszej, to znaczy prawej strony, jak i pewnego triumfalizmu naszych przeciwników" - dodał prezes PiS.

Dziennikarz zadał też Kaczyńskiemu pytanie, czy reforma sądownictwa po zmianach jest dla niego akceptowalna i czy "jej istota nie została wypaczona, a zmiany będą realne?"

"Wydaje mi się, że tak, mimo tych gorzkich ustępstw" - odpowiedział prezes PiS.

W czwartek PiS złożyło w Sejmie projekty dotyczące nowelizacji ustaw: o ustroju sądów powszechnych, o Sądzie Najwyższym i o Trybunale Konstytucyjnym. Projekt dotyczący przepisów o TK przewiduje, że prezes Trybunału zarządza ogłoszenie trzech nieopublikowanych wyroków TK z 2016 r. w terminie siedmiu dni od wejścia w życie tej nowelizacji. Z kolei projekt zmian w ustawach o usp i SN zakłada m.in. dwustopniową procedurę konsultacji przy odwołaniu prezesa lub wiceprezesa sądu - minister sprawiedliwości najpierw zasięgałby opinii kolegium sądu, a jeżeli ta byłaby negatywna, zwracałby się do KRS.