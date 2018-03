Rekordowa suma z odpisów podatkowych na Kościół

W 2016 r. liczba Hiszpanów, którzy przeznaczyli część kwoty podatkowej na Kościół spadła o 5,5 proc., czyli o blisko pół miliona podatników. 8,5 mln osób wsparło Kościół, który otrzymał ponad 256 mln euro na swoją działalność, o 7 mln więcej niż rok wcześniej (wzrost o 2,8 proc.). Jest to najwyższa kwota od 2007 r., kiedy wprowadzono aktualny system finansowania Kościoła w Hiszpanii.

Fernando Giménez z episkopatu Hiszpanii uważa, że spadek liczby podatników jest wynikiem wprowadzenia możliwości internetowego składania deklaracji podatkowej, w której nie było łatwo znaleźć okienka „Kościół”. Potwierdza to fakt, że tak samo spadła liczba podatników, którzy część kwoty przeznaczyli na cele społeczne. Z drugiej strony „musimy wiedzieć, co robimy źle, aby się poprawić. Ponadto musimy dołożyć starań, aby lepiej ukazać działalność Kościoła oraz wyjaśnić podatnikowi, że odpisując część kwoty na cele kościelne nie płaci przez to większego podatku” - podkreślił Fernando Giménez.