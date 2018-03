Młodzi zrobili raban pod domem papieża. Wyszedł do nich

Młodzi z parafii św. Antoniego w Serra Pepe byli na pielgrzymce w Rzymie. Tego dnia zwiedzali muzea watykańskie i ogrody. Kiedy przechodzili obok papieskiej rezydencji wpadli na pomysł, by śpiewem sprowokować Papieża do spontanicznego spotkania. Tak też się stało. „Liczyliśmy, że do nas wyjdzie, jednak gdy zobaczyliśmy go w drzwiach Domu św. Marty, to mimo wszystko nie wierzyliśmy własnym oczom” – opowiada Veronica. Franciszek dopytywał pielgrzymów skąd przyjechali, odmówił z nimi „Zdrowaś Maryjo” i zachęcił, by dobrze przygotowali się do Synodu Biskupów o młodzieży. „Powiedział nam, że jesteśmy bardzo ważni dla Kościoła, że jesteśmy skarbem i, że bez nas nie ma przyszłości” – opowiada agencji ANSA Veronica, która uczestniczyła w tym wyjątkowym spotkaniu