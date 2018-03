Bp Milewski: Bezbronny człowiek potrzebuje najwięcej ochrony

O tym, że rolą państwa jest zapewnienie ochrony każdemu obywatelowi, także w jego pierwszym etapie życia i że właśnie wtedy potrzebuje on najwięcej ochrony i troski, mówił bp Mirosław Milewski w Narodowym Dniu Życia w Rypinie w diecezji płockiej. - W Narodowym Dniu Życia trzeba z całą mocą powtórzyć nauczanie Kościoła, że aborcja nigdy nie była, nie jest i nie będzie OK - podkreślił bp Milewski.

Bp Mirosław Milewski w homilii przypomniał wiernym wydarzenie sprzed kilku dni, gdy kard. Stanisław Dziwisz, emerytowany metropolita krakowski, wieloletni sekretarz św. Jana Pawła II – Papieża Rodziny, ochrzcił Zuzannę Marię Nelc – szesnaste dziecko w rodzinie Nelców. Uczynił to w obecności prezydenta Andrzeja Dudy i wicepremier Beaty Szydło. Grażyny i Sławomir Nelc z dziećmi byli w czerwcu ubiegłego roku w Pałacu Prezydenckim w związku z programem 500+.

Zaznaczył, że kiedy oglądał to zdjęcie, niestety nie mógł sobie nie przypomnieć innego, jakże kontrastującego z tym obrazem: zdjęcia trzech kobiet w różowych strojach na okładce ogólnopolskiego magazynu dla kobiet, które mówiły, że `aborcja jest OK`, a ludzki, poroniony płód porównywały z mandarynką lub kawałkiem wątróbki.

„W Narodowym Dniu Życia trzeba z całą mocą powtórzyć nauczanie Kościoła, że aborcja nigdy nie była, nie jest i nie będzie OK. Że życie człowieka, także na tym początkowym etapie, a może zwłaszcza wtedy, jest ogromną wartością. Że każde poczęte dziecko ma prawo do narodzin i życia, niezależnie od wrodzonych chorób i wad genetycznych, a rolą państwa jest zapewnienie ochrony każdemu obywatelowi, także w jego pierwszym etapie życia. Właśnie wtedy trzeba najbardziej troszczyć się o zupełnie bezbronnego człowieka, który jak nikt potrzebuje ochrony i troski” – zaakcentował hierarcha.

Dodał, że Kościół w Polsce robi wszystko, co w jego mocy, aby uczyć społeczeństwo szacunku do życia ludzkiego: życie każdego człowieka jest wartością podstawową i nienaruszalną, a jego obrona stanowi obowiązek wszystkich Polaków, niezależnie od światopoglądu. Potrzebna jest współpraca w tym zakresie Kościoła, państwa i organizacji pro-life.

Bp Milewski przypomniał również, że Kościół w Polsce popiera projekt „Zatrzymaj aborcję”, który znajduje się w Sejmie, a podpisy pod nim złożyło 830 tysięcy obywateli. Przewiduje on zniesienie możliwości aborcji eugenicznej. I apeluje do sumień do sumień polskich katolików, aby opowiedzieli się za tym projektem.

Poprosił też o modlitwę w intencji ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci - nie tylko w Narodowym Dniu Życia, ale przez wszystkie 365 dni w roku, bo „życie jest wartością, która jednoczy wszystkich ludzi na całym świecie”. – Niech w naszym kraju dzieci będą największym skarbem i nadzieją. Niech nasze polskie rodziny będą miejscem budowania, tworzenia silnego narodu. I niech zawsze pamiętają, że nie wolno zabijać - dodał.

Narodowy Dzień Życia został ustanowiony przez Sejm RP 27 sierpnia 2004 r. Postanowiono, że pomoże on propagować odpowiedzialność za założenie rodziny oraz będzie zachęcał do budowania rodzin wielodzietnych. W sejmowej uchwale podkreślono też, że dzień ten jest „okazją do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych”.