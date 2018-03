"Apokalipsa współczesnych czasów"

W homilii abp Hoser odniósł się do piątkowych protestów zwolenniczek prawa do aborcji nazywając to "Apokalipsą współczesnych czasów". - Tysiące kobiet na ulicach Warszawy żądało prawa do zabicia swoich chorych jeszcze nienarodzonych dzieci - niczym ten biblijny smok - stwierdził.

Podkreślił, że nie ma większego okrucieństwa, niż to kiedy matka chce zabić swoje dziecko. - Tymczasem tyle kobiet zdobywa się na tego typu manifestacje z niezwykłą pogardą do rodzącego się życia - do dziecka, które z nich powstało. To jest wręcz zaprzeczeniem macierzyństwa i człowieczeństwa - oświadczył abp Hoser.

Ostrzegł, że zgoda na aborcję zagraża przyszłości państwa, bo przełoży się na całe życie społeczne. - Jeżeli nie będziemy uważać, że ludzkie życie jest absolutną, podstawową wartością każdego człowieka, którą trzeba chronić ze wszystkich sił - w każdej sytuacji i w każdym stanie, to wówczas już niczego nie możemy być pewni. Eugenika i eutanazja które za tym stoją, to są sztandary naszej przyszłości którą kobiety wykrzykiwały w piątek na ulicach - stwierdził duchowny.

Jako odpowiedź na wydarzenia w stolicy abp Hoser wskazał na modlitwę do Najświętszej Maryi Panny, która jak przypomniał - jest Matką Kościoła, a więc każdego ludzkiego życia. - Ona zawsze zwycięża złego ducha. Tak było kiedyś i tak jest również obecnie. Wołajmy zatem do Niej byśmy sami nie zginęli - zachęcał arcybiskup senior.

Podkreślił, że Maryja zawsze śpieszy swoim dzieciom z pomocą. - Niestety, to my często nie otwieramy Jej naszych serc, nie pozwalamy by nas ratowała. W związku z tym, stawajmy przed Nią każdego dnia i spójrzmy w Jej oczy, a jeśli upadniemy to pamiętajmy, że jest Matką Miłosierdzia, która uprosi nam przebaczenie wszystkich grzechów - zapewniał abp Hoser.