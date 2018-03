Napastnik wziął zakładników w supermarkecie. Twierdzi, że jest z ISIS

W Trebes, na południu Francji, gdzie uzbrojony napastnik wziął w piątek zakładników "sytuacja jest poważna" - powiedział francuski premier Edouard Philippe.

BFMTV podaje, że policjant z oddziału prewencji został ciężko ranny w pobliskim Carcassonne, gdy uprawiał z trzema kolegami poranny jogging; napastnik otworzył do nich ogień z samochodu, po czym uciekł i wtargnął do supermarketu w Trebes. Terrorysta utrzymuje, że jest związany z Państwem Islamskim.

Władze Aude zaapelowały do mieszkańców Trebes, by nie zbliżali się do miejsca zdarzenia i ułatwili siłom bezpieczeństwa dotarcie do supermarketu.

Francuskie media podają, że napastnik, który zamknął się w supermarkecie ma "wielu zakładników".