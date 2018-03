Truck należy do jednej z polskich firm transportowych, a podczas pierwszego wyjazdu obsługiwał trasy lokalne, rozwożąc ładunki po Chicago i jego przedmieściach. Wkrótce ciężarówka pojawi się w innych stanach i odwiedzi największe amerykańskie metropolie.



Do włączenia się do akcji zachęcane są kolejne firmy i osoby prywatne, które będą mogły wydrukować i nakleić na swoje pojazdy grafikę udostępnioną na stronie internetowej: germandeathcamps.us.

Zobacz poniższy film oraz galerie zdjęć (link do niej znajduje się poniżej playera filmu).

"German Death Camps" truck in Chicago, USA

German Death Camps