Powstała strona internetowa Wojsk Obrony Terytorialnej

W czwartek ruszyła oficjalna strona internetowa Wojsk Obrony Terytorialnej - poinformował resort obrony. Jej głównym celem ma być rekrutacja nowych osób do formacji oraz dostarczenie podstawowych informacji na jej temat.

Rzecznik prasowy WOT ppłk Marek Pietrzak przekazał w rozmowie z PAP, że strona terytorialsi.wp.mil.pl powstałą z myślą o osobach, które chciałyby wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej. "Pierwszą grupą docelową są ci, którzy chcieliby dołączyć do WOT i się czegoś więcej dowiedzieć. Drugą są sami +terytorialsi+, do których kierujemy tę stronę jako źródło podstawowych informacji" - dodał.

Według Pietrzaka na stronie można dowiedzieć się m.in. "krok po kroku" jak przystąpić do formacji, przeczytać o tym jak wygląda szkolenie, a także poznać jej zadania oraz tradycję do której nawiązuje. "Do tej pory nie było takiej strony, jeżeli chodzi o Siły Zbrojne. Jest ona bardzo intuicyjna, prosta, przyjazna i atrakcyjna dla odbiorcy" - podkreślił.

Dodał, że obok mediów społecznościach, witryna będzie "kolejnym kanałem komunikacji WOT ze społeczeństwem". Zapewnił, że w przyszłości będzie ona rozbudowywana i wzbogacana o kolejne informacje.

Formowanie Wojsk Obrony Terytorialnej w Polsce rozpoczęło się na początku 2017 r. Koncepcja przewiduje sformowanie 17 Brygad Obrony Terytorialnej - dwóch w woj. mazowieckim i po jednej w pozostałych województwach. Obecnie w strukturach WOT pełni służbę blisko 8,5 tys. żołnierzy, z czego 18 proc. stanowią żołnierze zawodowi (mają oni stanowić nie więcej niż 10 proc. formacji).

Szkolenia ochotników prowadzone są obecnie w sześciu brygadach obrony terytorialnej. W styczniu wyznaczono dowódców kolejnych siedmiu brygad OT. W 2018 roku dowództwo WOT planuje przeszkolić ponad 17 tys. żołnierzy.

Docelowo Wojska Obrony Terytorialnej będą liczyły 53 tys. żołnierzy. W 2018 roku uruchomione zostanie Centrum Szkolenia WOT w Siedlcach.