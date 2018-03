Ministerstwo Zdrowia o projekcie "Zatrzymaj aborcję"

Projekt "Zatrzymaj aborcję" to projekt obywatelski, nie ma obecnie do niego stanowiska rządu ani stanowiska Ministerstwa Zdrowia - powiedziała w czwartek w Sejmie wiceminister w tym resorcie Józefa Szczurek-Żelazko. Zaznaczyła jednocześnie, że PiS opowiada się za ochroną życia i zdrowia, od momentu poczęcia do naturalnej śmierci.