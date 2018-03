W Niedzielę Palmową słuchamy opisu Męki Pańskiej. Spoglądamy na Tego, który „uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej” (Flp 2,8). Krew daje życie – te słowa zachęcają do szlachetnego gestu dzielenia się swoją krwią, która może uratować innych. Krew Jezusa przelana na krzyżu ratuje nas wszystkich od śmierci.