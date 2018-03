Prefekt watykańskiego Sekretariatu ds. Komunikacji odchodzi

Opublikowano jednocześnie datowany 19 marca list ks. prał. Dario Edoardo Viganò do papieża, w którym motywuje on swoją prośbę o dymisję polemiką dotyczącą jego stylu działania, co powoduje destabilizację „wielkiego dzieła reformy” mediów watykańskich.

Chodzi o niepełną publikację listu Benedykta XVI z okazji prezentacji serii książek „Teologia papieża Franciszka”. Z treści listu papieża-seniora, który nie był przeznaczony do publikacji, ujawniono jedynie to, co uznano za stosowne odnośnie do samej inicjatywy opublikowania serii książek poświęconych teologii Papieża Franciszka, w tym opinię papieża-seniora o formacji filozoficznej i teologicznej jego następcy, a także wewnętrznej jedności obydwu pontyfikatów. Pominięto natomiast pewne uwagi Benedykta XVI dotyczące autorów zbioru tekstów. Sekretariat ds. Komunikacji zapewnił, że motywem pominięcia tych uwag był poufny charakter listu, a nie jakieś próby cenzury. Aby rozproszyć wszelkie wątpliwości postanowiono obecnie przedstawić list papieża-seniora w jego wersji integralnej.

Benedykt XVI tłumaczył, iż nie jest w stanie napisać więcej na temat wspomnianej serii książek, gdyż ze względu na stan swego zdrowia nie był ich w stanie przeczytać. W sobotę 18 marca ujawniono, że papież-senior wyraził swoje zaskoczenie, iż wśród autorów opublikowanych przez watykańskie wydawnictwo Libreria Editrice Vaticana (LEV) prac znajduje się między innymi niemiecki teolog Peter Hünermann.

„W okresie mojego pontyfikatu wyróżniał się on jako przywódca inicjatyw antypapieskich. W znacznym stopniu uczestniczył w opublikowaniu «Kölner Erklärung» (Deklaracji kolońskiej), która w związku z encykliką «Veritatis splendor» złośliwie zaatakowała autorytet nauczycielski papieża, zwłaszcza w odniesieniu do zagadnień teologii moralnej. Również utworzone przez niego «Europaische Theologengesellschaft» było początkowo pomyślane, jako organizacja przeciwstawiająca się nauczaniu papieskiemu. Następnie myślenie kościelne wielu teologów przeszkodziło takiemu ukierunkowaniu, czyniąc tę organizację normalnym narzędziem spotkań między teologami” – napisał Benedykt XVI.