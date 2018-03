Papież do młodych: Walczcie o godność kobiet

Dotyczyło ono godności kobiet, która bywa niszczona przez seksualne wykorzystywanie ich także przez mężczyzn, którzy są katolikami.

„Bardzo bym chciał, aby młodzi zaangażowali się w promocję godności kobiety. Proszę was, abyście to robili. Godność kobiety to coś więcej niż tylko: może zrobić to czy tamto, a tego robić nie powinna. Kobieta jest dzieckiem Bożym, ma swą godność. Historia stworzenia mówi, że gdy mężczyzna zobaczył kobietę to się zachwycił, zobaczył, że jest piękna. A potem, niestety, bywa że kończy się na handlu kobietami. Niektóre rządy nakładają kary na klientów kobiet zmuszanych do prostytucji, ale to nie przynosi oczekiwanych efektów. Bardzo bym chciał, abyśmy walczyli w obronie ich godności. Ten, kto w ten sposób wykorzystuje kobiety dopuszcza się przestępstwa. To są tortury! Chcę skorzystać z tej chwili, aby przeprosić was młodych, społeczeństwa za wszystkich katolików, którzy dopuszczają się tego przestępstwa” – powiedział Papież.