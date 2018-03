Polski Episkopat na temat obywatelskiej inicjatywy „Zatrzymaj aborcję”

Obywatelska inicjatywa ustawodawcza „Zatrzymaj aborcję” została przedstawiona polskim biskupom 6 czerwca 2017 r. na 376. Zebraniu plenarnym KEP w Zakopanem i od razu uzyskała poparcie.

„Prosimy o konkretne wsparcie i pomoc wszystkie środowiska, którym leży na sercu los dzieci, zwłaszcza tych podejrzanych o chorobę i o niepełnosprawność, i stąd obecność na zebraniu Episkopatu i prośba do Księży Biskupów o to, aby odnieśli się do niej życzliwie i aby wspierali nas modlitwą, błogosławieństwem” – mówiły do biskupów liderki obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, Kaja Godek i Magdalena Korzekwa-Kaliszuk.

Inicjatywa obywatelska „Zatrzymaj aborcję!” – wyjaśniały - zobliguje polski parlament do zagłosowania nad projektem ustawy, który przewiduje wyeliminowanie o obowiązującego prawa przesłanki eugenicznej - czyli możliwości zabijania dzieci w fazie prenatalnej ze względu na podejrzenie choroby lub niepełnosprawności. Taki projekt już dwukrotnie był składany w polskim Sejmie, m. in. w postaci projektu obywatelskiego w 2013 r. złożonego za rządów koalicji PO-PSL, i wówczas został odrzucony. Jednak Prawo i Sprawiedliwość będące w opozycji, poparło go wtedy w całości.

Apel inicjatorek obywatelskiej inicjatywy spotkał się z poparciem biskupów. W komunikacie z obrad czytamy, że " "podczas zebrania plenarnego Konferencja Episkopatu Polski zapoznała się z obywatelską inicjatywą „#ZatrzymajAborcję”, mającą na celu większą ochronę życia dziecka poczętego w perspektywie powiększającego się zakresu eugeniki prenatalnej. Biskupi polecają modlitwie tę inicjatywę i popierają zbieranie podpisów".

17 sierpnia 2017 r. na ręce Marszałka Sejmu zostało złożone zawiadomienie o utworzeniu komitetu inicjatywy ustawodawczej "Zatrzymaj aborcję", czego dokonały Kaja Godek wraz z Magdaleną Korzekwą-Kaliszuk. Od 1 września na terenie całej Polski trwała zbiórka podpisów pod projektem ustawy.

8 listopada prezydium Konferencji Episkopatu w specjalnym komunikacie zachęciło wszystkich do poparcia tej inicjatywy ustawodawczej. Jednocześnie zaapelowało o adopcję dzieci, w przypadku jeśli rodzice nie zdecydują się na ich wychowywanie.

„Jest to ważny krok w stronę ochrony każdego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Za kilka dni kończy się czas wyznaczony na zbieranie podpisów, dlatego raz jeszcze zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy. Karty z podpisami należy przesłać do organizatorów, aby trafiły do Parlamentu RP do końca listopada” – napisali biskupi.

Zaznaczyli przy okazji, że prawo do życia jest podstawowym prawem każdego człowieka. Podkreślili również, że św. Jan Paweł II nie znajdował żadnego usprawiedliwienia dla aborcji, o czym napisał m.in. w encyklice „Evangelium vitae”. „Nic i nikt nie może dać prawa do zabicia niewinnej istoty ludzkiej, czy to jest embrion czy płód, dziecko czy dorosły, człowiek stary, nieuleczalnie chory czy umierający” – napisał św. Jan Paweł II.

30 listopada 2017 r. przedstawiciele Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej "Zatrzymaj aborcję" złożyli projekt ustawy w biurze podawczym Sejmu RP. Przekazano ponad 830 tys. podpisów - najwięcej spośród wszystkich dotychczasowych akcji antyaborcyjnych.

12 grudnia abp Stanisław Gądecki w Sanktuarium Świętości Życia w Poznaniu wyraził nadzieję, że władze państwowe „bez zbędnej zwłoki” podejmą działania, mające na celu realizację zawartego w projekcie „Zatrzymaj aborcję” postulatu wyeliminowania z polskiego porządku prawnego możliwości pozbawienia życia nienarodzonego dziecka, u którego podejrzewane jest występowanie choroby lub niepełnosprawności.

Zdaniem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski „usunięcie przesłanki eugenicznej pozwalającej na uśmiercenie dziecka w okresie prenatalnym będzie ważnym krokiem w kierunku zagwarantowania pełnej ochrony życia”.

Przewodniczący KEP zauważył, że obrona życia od poczęcia nie wynika jedynie z przekonań teologów, ale jest przede wszystkim doświadczeniem nauki. Przypomniał zdanie Rady Społecznej przy arcybiskupie poznańskim wyrażone w oświadczeniu w kwestii obrony życia nienarodzonego: „Współczesna biologia, szczególnie genetyka, nie pozostawia wątpliwości co do człowieczeństwa ludzkiego embrionu. Podobnie czyni medycyna, korzystająca z metod leczenia dziecka w łonie matki oraz metod diagnozowania, ukazujących dziecko jeszcze przed narodzeniem. Ma ono w każdej komórce swojego organizmu własny, ludzki program genetyczny (rozwoju, wyglądu, cech osobowości, predyspozycji do niektórych chorób)”.

27 grudnia prezydium Konferencji Episkopatu Polski w Słowie pt. „Kochaj, nie zabijaj!”, przygotowanym na Niedzielę Świętej Rodziny, 31 grudnia, przypomnieli, że „zarówno wierzący jak i niewierzący są wezwani do ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci”.

Biskupi przypomnieli, że „w Sejmie czeka projekt ustawy „Zatrzymaj aborcję”, który przewiduje zniesienie możliwości aborcji eugenicznej. „Polscy Biskupi popierają tę obywatelską inicjatywę jako krok do pełnej ochrony życia i apelują do wszystkich ludzi dobrej woli o wyrażenie jej swego poparcia. Apelujemy też do sumień wszystkich posłów i senatorów, mając świadomość, że to od nich zależy decyzja, czy ustawa ta zostanie przyjęta” – czytamy w dokumencie.

Na koniec zaapelowali: „Pamiętajmy, że zamiast aborcji zawsze istnieje możliwość oddania dziecka do adopcji”.

10 stycznia 2018 r. Sejm skierował do dalszych prac projekt nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, zgłoszony przez Komitet Inicjatywy Obywatelskiej "Zatrzymaj aborcję". Za projektem głosowało 277 posłów, zaś za jego odrzuceniem w pierwszym czytaniu było 134 posłów, natomiast od głosu wstrzymało się 7 parlamentarzystów. Jednocześnie został odrzucony projekt lewicy, zakładający znaczną liberalizację aborcji.

Członkowie prezydium Konferencji Episkopatu Polski tego dnia w kolejnym swym komunikacie ogłoszonym przez rozpoczęciem obrad Sejmu, zaapelowali do wiernych o modlitwę w intencji ochrony życia dzieci nienarodzonych, a do parlamentarzystów o to, „aby uszanowali prawo do życia każdego człowieka i przyjęli obywatelski projekt ustawy „Zatrzymaj aborcję”. Przypomnieli również, „iż ci, którzy respektują prawa człowieka – a wśród nich pierwszym jest prawo do życia – nie powinni popierać projektów prawnych skierowanych przeciwko życiu”.

Nazajutrz, 11 stycznia prezydium Konferencji Episkopatu, w imieniu wszystkich polskich biskupów podziękowało tym posłom, którzy – głosując za życiem – udzielili poparcia temu obywatelskiemu projektowi ustawy. Biksupi dodali, że „ufają, że wkrótce zostaną zwiększone prawne gwarancje ochrony życia najsłabszych przez powstrzymanie aborcji eugenicznej”.

W komunikacie przypomniano, że „kilka dni temu Ojciec Święty Franciszek – przemawiając do dyplomatów z całego świata – powiedział, że „po siedemdziesięciu latach od przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka wciąż są łamane prawa podstawowe, a przede wszystkim prawo do życia, wolności i nienaruszalności każdej osoby ludzkiej”.

Po raz kolejny poparcie dla projektu „Zatrzymaj aborcję” oraz apel do Sejmu „o niezwłoczne podjęcie prac legislacyjnych nad projektem”, polski Episkopat wyraził 14 marca br. w trakcie obrad 378. Zebrania plenarnego KEP w Warszawie. „Przypominając o konieczności bezwarunkowego szacunku należnego każdej istocie ludzkiej we wszystkich chwilach jej istnienia (por. Dignitas personae, 10), biskupi apelują o niezwłoczne podjęcie prac legislacyjnych nad projektem obywatelskim „Zatrzymaj aborcję” – czytamy w komunikacie z obrad.