Nienarodzone dzieci w 3D

Technologia bardzo poszła do przodu. Teraz można uzyskać szczegółowy obraz 3D do wydrukowania po badaniu ultrasonografem. Dzięki czemu, rodzice mogą zobaczyć i potrzymać swoje jeszcze nienarodzone dzieci. Lekarze używają wydruków 3D, aby lepiej kontrolować zdrowie i rozwój dziecka. Mówią, że modele pomagają im wykryć nieprawidłowości i zdiagnozować problemy medyczne, które może mieć dziecko.

Rosyjska firma Embryo 3D to tylko jedna z wielu firm oferujących wydruki z ultrasonografu w naturalnej wielkości 3D.

- Przyjaciółka martwiła się o zdrowie swojego dziecka i chciała je zobaczyć - mówi szef rosyjskiej firmy Embryo Ivan Gridin. - Miała kilka razy robiony ultrasonograf, ale to nie wystarczyło. W tym czasie lubiłem nowe technologie i drukowanie 3D. Powiedziałem więc, wydrukujmy je.

W zeszłym tygodniu Yuliana Recun dostała model 3D swojego dziecka. - Zamówiliśmy model 3D naszego dziecka, które jest teraz w moim brzuchu - powiedziała w wywiadzie dla "International Business Times" - To dziwne uczucie, dziecko jeszcze się nie urodziło, ale możesz je dotknąć i poczuć tak, jak jest.

Wielu matkom ten pomysł bardzo się spodobał. - Mówią, że to wspaniałe uczucie widzieć, jak ich dzieci wyglądały przed narodzinami - wspomina przedstawiciel firmy Fasotec - Cieszyły się także patrząc na model po porodzie, myśląc: Tak wyglądało moje dziecko, gdy jeszcze było w brzuchu. Teraz przypomina mi, jak to było być w ciąży. Russia: Expectant mothers can now print 3D models of their unborn

Ruptly