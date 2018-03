Stoch ósmy na półmetku w Vikersund

Na półmetku całe podium zajmują Norwegowie - drugi jest Roberta Johansson, który uzyskał 232 m, a trzeci - ustępujący mu o pół metra Daniel Andre Tande.

Piotr Żyła skoczył 219,5 m, co dało mu 12. lokatę, a pięć pozycji niżej sklasyfikowany został Stefan Hula - 210 m. Ex aequo na 21. miejscu są Dawid Kubacki i Jakub Wolny, którzy uzyskali - odpowiednio 207,5 i 205,5 m. Do finałowej serii nie awansował Maciej Kot, który uzyskał 190 m, co dało mu 31. miejsce.

Niedzielne zawody kończą zmagania w cyklu Raw Air. Stoch ma w nich 55,7 pkt przewagi nad Johanssonem.

Druga seria rozpocznie się o godz. 17.40.