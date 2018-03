Ziemia Święta: „Nasz dom” - projekt pomocy rodzinom

Zachowanie tożsamości chrześcijańskiej i miejsc związanych z jej początkami oraz wzmocnienie więzi między społeczeństwami Wschodu i Zachodu to główny cel projektu „Nasz Dom” prowadzonego przez Kustodię Ziemi Świętej.

Dzięki niemu franciszkanie pomagają rodzinom katolickim Starego Miasta Jerozolimy i Betlejem w sfinansowaniu odnowy i naprawy domów. Pozyskane środki są przeznaczane także na renowację opuszczonych budynków mieszkalnych w pobliżu Bazyliki Narodzenia Pańskiego i Grobu Świętego. W prace remontowe zostali zaangażowani młodzi ludzie, którzy nie mieli pracy.

Inicjatywa „Nasz dom” jest odpowiedzią na niepokojący spadek liczby chrześcijan zamieszkujących te obszary - podkreśla dyrektor Biura Technicznego Kustodii. Ks. Sergey Loktionov stwierdził, że wielu chrześcijan sprzedaje nieruchomości w starych dzielnicach przylegających do Grobu Świętego w Jerozolimie i Bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem, co prowadzi do wyludnienia tych miejsc.