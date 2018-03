Turcja: Dożywocie dla amerykańskiego pastora

Prokurator sądu w tureckim Izmirze złożył formalny wniosek o dożywotnie pozbawienie wolności ewangelickiego pastora Andrew Graiga Brunsona. Został on aresztowany jesienią 2016 r. i oskarżony o wspieranie Hizmet, organizacji uważanej za inspiratora nieudanego zamachu stanu z 15 lipca 2016 r.

Początkowo pastorowi i jego żonie tureckie władze zarzuciły pobieranie zagranicznych funduszy, przez co mieli zagrażać bezpieczeństwu kraju. Nakazano im opuszczenie Turcji, a następnie pastora aresztowano, na podstawie anonimowego donosu mówiącego o przynależności Brunsona do organizacji terrorystycznej.

Po nieudanych interwencjach ambasady amerykańskiej i prezydenta Donalda Trumpa, pastor został przeniesiony do więzienia o zaostrzonym rygorze, gdzie osadzeni są organizatorzy puczu i postawiono mu zarzuty dokonania jeszcze większych zbrodni. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan zadeklarował gotowość uwolnienia Brunsona domagając się w zamian przekazania władzom Fetullaha Gülena, islamskiego myśliciela, wygnanego z Turcji prawie 20 lat temu. Uzyskał on azyl w USA. Rząd Turcji oskarża go o inspirowanie puczu z 2016 r.