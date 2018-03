Rozpoczęło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Niemiec

Szef niemieckiej dyplomacji złożył także wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Jak poinformowało PAP biuro rzecznika prasowego MSZ, rozmowy Czaputowicza i Maasa mają dotyczyć m.in. sytuacji Polonii w Niemczech i bieżącej agendy europejskiej. "Rozmowy dotyczyć będą kwestii bilateralnych, w tym sytuacji Polonii w Niemczech oraz bieżących spraw z agendy europejskiej, jak Brexit, przyszłość Europy, czy kryzys migracyjny. Ważnym aspektem, który zostanie poruszony podczas rozmów szefów dyplomacji: Polski i Niemiec, będzie kwestia bezpieczeństwa europejskiego oraz współpraca w ramach NATO" - poinformowało biuro rzecznika prasowego MSZ.

Na godz. 17. zaplanowana jest wspólna konferencja prasowa szefów MSZ: Polski i Niemiec.

Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski poinformował PAP, że rozmowa prezydenta z Maasem dotyczyła polityki europejskiej, a także relacji dwustronnych w tym kwestii historycznych i "jednoznacznej świadomości Niemiec swojej odpowiedzialności za wydarzenia historyczne"; politycy poruszyli także kwestię reparacji wojennych.

"Rozmowa prezydenta z ministrem Maasem trwała godzinę i ma dwa główne przesłania. Po pierwsze, że przyszłość Europy leży w jej jedności, a nie podziałach na Europę A, B, C lub twarde jądro Europy i resztę krajów. Po drugie, że Polska i Niemcy będą wspólnie przekonywać Francję do tego, żeby odnowić Trójkąt Weimarski, bo dzisiaj ta decyzja leży we francuskich rękach" - powiedział Szczerski po zakończeniu spotkania.

Podczas rozmowy potwierdzona została też wizyta w Polsce prezydenta Franka-Waltera Steinmeiera w czerwcu.

Polska jest drugim celem wizyty zagranicznej zaprzysiężonego w środę szefa niemieckiej dyplomacji. W środę, zaraz po objęciu urzędu, Maas udał się z krótką wizytą do Paryża. W poniedziałek do Warszawy przybywa z wizytą kanclerz Niemiec Angela Merkel, która spotka się z prezydentem Dudą oraz premierem Mateuszem Morawieckim.