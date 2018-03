Polska azjatyckim tygrysem?

Co roku U.S. News & Word Report publikuje rankingi „najlepszych krajów”. W jednym z nich, grupującym kraje najlepsze do inwestowania, Polska znalazła się na trzecim miejscu. Nasz kraj znalazł się w otoczeniu takich państw jak Singapur czy Malezja. Czy staliśmy się azjatyckim tygrysem?