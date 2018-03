Anonimowi grzesznicy

Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli».

Odpowiedzieli Mu: «Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże Ty możesz mówić: „Wolni będziecie?”»

Odpowiedział im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz Syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki. Co Ja widziałem u mego Ojca, to głoszę; wy czynicie to, co usłyszeliście od waszego ojca».

W odpowiedzi rzekli do niego: «Ojcem naszym jest Abraham».

Rzekł do nich Jezus: «Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy dokonujecie czynów ojca waszego».

Rzekli do Niego: «My nie urodziliśmy się z nierządu, jednego mamy Ojca – Boga».

Rzekł do nich Jezus: «Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem sam od siebie, lecz On Mnie posłał».

Bagno jest groźne, gdyż wciąga, można w nim utonąć. Aby się uratować, trzeba albo punktu podparcia, albo czyjejś pomocy z zewnątrz. W życiu duchowym największym niebezpieczeństwem jest grzech: on wciąga, osacza. Jak alkoholizm ogranicza siły życiowe, gdyż uzależnia, ogranicza wolność, tak grzech wprowadza w ciężką i groźną niewolę. Potrzebujemy ratującej dłoni Chrystusa. On ją do nas wyciąga, tylko trzeba się jej mocno złapać. Potrzebujemy punktu podparcia. Jezus daje nam go: swój krzyż. Tylko trzeba się na nim wesprzeć. W terapeutycznym programie dwunastu kroków Anonimowych Alkoholików człowiek uzależniony uświadamia sobie, że tylko siła większa od niego może przywrócić mu wolność. My jesteśmy anonimowymi grzesznikami i potrzebujemy siły większej od nas samych – zbawienia, które przynosi Syn Boży.