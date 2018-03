Prezydent Duda napisał do Franciszka list z okazji rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową

13.03. Warszawa (PAP) - Jesteś, Ojcze Święty, dla całego świata przykładem pokory, łagodności i skromności, ale także niezwykłej determinacji i odwagi w okazywaniu solidarności z najbardziej potrzebującymi - napisał Andrzej Duda w liście do papieża Franciszka, zamieszczonym na oficjalnej stronie Prezydenta RP,

W liście z okazji piątej rocznicy wyboru Franciszka na Stolicę Piotrową, prezydent Duda w imieniu własnym, całej swojej rodziny oraz narodu polskiego, przekazał papieżowi najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pomyślności w pełnieniu misji kierowania Kościołem Powszechnym oraz sprawowaniu posługi apostolskiej.

"Jesteś, Ojcze Święty, dla całego świata przykładem pokory, łagodności i skromności, ale także niezwykłej determinacji i odwagi w okazywaniu solidarności z najbardziej potrzebującymi. Wyrazistym tego przykładem jest podejmowany przez Waszą Świątobliwość trud pielgrzymowania do krajów dotkniętych największym ubóstwem i zmagających się z wieloma dramatycznymi problemami" - napisał w liście prezydent Duda.

Podkreślił w nim, że pięć lat pontyfikatu papieża Franciszka, "niestrudzonego orędownika pokoju i sprawiedliwości społecznej to wielki dar dla całej społeczności międzynarodowej". "Wypełniłeś je, Ojcze Święty, niezwykle intensywną pracą na rzecz szerzenia dobra i odważnego przypominania nam, że fundamentem budowania sprawiedliwego ładu światowego musi być dialog oraz poszanowanie godności i praw każdego człowieka" - napisał prezydent.

Zaznaczył, że "jako źródło owocnego dialogu, podobnie jak to czynił św. Jan Paweł II, wskazujesz nam Ojcze Święty Miłosierdzie Boże, które stało się najbardziej wyrazistym przesłaniem Twojego pontyfikatu". "Ogłoszony przez Waszą Świątobliwość Nadzwyczajny Rok Święty, Jubileusz Miłosierdzia był także zachętą dla współczesnego człowieka do wejścia na drogę dialogu i przyjęcia postawy pełnej otwartości i gotowości do poszukiwania porozumienia" - zaznaczył prezydent.

Wyraził również zadowolenie, że w czasie tych pięciu lat pontyfikatu na szlaku pielgrzymowania papieża Franciszka znalazł się Kraków, stolica kultu Miłosierdzia Bożego. "Z wdzięcznością wspominamy obecność Ojca Świętego podczas Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku oraz udział w uroczystych obchodach 1050-lecia chrztu Polski na Jasnej Górze".

W liście do papieża, prezydent Duda zapewnił go o woli gotowości Rzeczypospolitej Polskiej do dalszego umacniania więzi i współpracy ze Stolicą Apostolską. Wyraził też nadzieję, że wraz z rodakami będzie mógł ponownie gościć Ojca Świętego Franciszka na polskiej ziemi.