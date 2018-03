Papież Franciszek w filmie kinowym!

„Tam, gdzie mieszka Bóg” to oparta na historiach z Biblii, dedykowana dzieciom opowieść o nadziei, wierze i odwadze. Podnosząca na duchu, zachęcająca widzów w każdym wieku do poszukiwania Boga w otaczającym świecie, a do tego przepięknie sfilmowana w malowniczych plenerach Patagonii.

„Jesteście najcenniejszym skarbem, o który musimy się zatroszczyć” – to przesłanie Papieża Franciszka dla najmłodszych. Z myślą o nich powstał film przygodowy, w którym wystąpił Papież Franciszek.

TAM, GDZIE MIESZKA BÓG - oficjalny polski zwiastun

Uroczysta premiera odbyła się w Watykanie na prośbę samego Papieża Franciszka, który wierzy, że kino może być znakomitym medium do rozprzestrzeniania katolickich wartości wśród wszystkich, a przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży.

„Trzeba czynić nasz świat bardziej ludzkim, bardziej godnym dzieci dnia dzisiejszego i jutrzejszego” (Papież Franciszek).