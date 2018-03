Prezydent Łodzi winna poświadczenia nieprawdy

Aktem oskarżenia w tej sprawie objęty był również Włodzimierz G.; zarzucono mu posługiwanie się nieprawdziwymi dokumentami w celu uzyskania kredytu. On również został znany za winnego.

Zdanowska została skazana na 20 tys. zł grzywny. Włodzimierz G. - na 25 tys. zł grzywny.

"Wyrok przyjęłam z pokorą. Nadal twierdzę, że nie popełniłam nic złego, nie czuję się winna. Będziemy tego dochodzić w odwołaniu" - powiedziała Zdanowska po opuszczeniu sądu. Jak dodała, chce zawsze mówić prawdę, ale nie zawsze prawda jest w cenie.

Zapowiedziała swój start w jesiennych wyborach samorządowych na trzecią kadencję prezydent Łodzi.

"Prawo mi tego nie zabrania. Dla mnie najważniejsze jest to, że mogę startować. Będę startowała. To łodzianie będą decydować o tym, kto będzie prezydentem. To oni zadecydują, komu powierzą dalsze zarządzanie miastem. To jest dla mnie najważniejsze" – zaznaczyła.

Na swoim profilu na Twitterze wyjaśniła, iż "decyzja sądu oznacza, że mogę startować w wyborach samorządowych". "Cieszę się, że to mieszkańcy zadecydują o tym, kto będzie prezydentem Łodzi #lodz" - napisała.

Obrońca Zdanowskiej mec. Bartosz Tiutiunik przyznał, że jest ekspertem od prawa karnego, ale w jego opinii zgodnie z Kodeksem wyborczym, pozbawionym prawa wyborczego jest ten, kto jest prawomocnie skazanym za przestępstwo ścigane z urzędu bądź przestępstwo karno-skarbowe na karę pozbawienia wolności. "Tutaj takiego skazania nie ma. Ale podkreślam, że nam się lepiej na prawie karnym" – powiedział.

Prowadząca śledztwo Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zarzuciła Zdanowskiej, iż w grudniu 2008 r. miała pomóc przygotować poświadczające nieprawdę dokumenty swojemu partnerowi Włodzimierzowi G. Na ich podstawie mężczyzna uzyskał kredyt w wysokości 200 tys. zł na zakup mieszkania w Łodzi od swojej partnerki. Jednym z dokumentów było poświadczenie przez Zdanowską, że otrzymała od G. 50 tys. zł tytułem zaliczki. Miał to być wkład własny, warunkujący przyznanie kredytu. Zdaniem śledczych, oskarżona nigdy tych pieniędzy nie dostała.