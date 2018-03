Zawód po drugim skoku Stocha

Kamil skoczył w pierwszej serii 138 m, a w drugiej, w kiepskich warunkach - 119 m.

- Nawet się ucieszyłem, gdy zobaczyłem, jak Kamil wyszedł z progu. Powiedziałem do naszego doktora, że będzie super skok i naraz... przyziemnienie. Nie odleciał. Inni czekali na swój skok, a Kamila puścili od razu. To nie jest fair. Wyniki troszkę są wypaczone - ocenił w rozmowie z TVP.

"To był wypadek przy pracy. Kamil pokaże już jutro, kto tutaj rządzi" - dodał.

Ocenę Małysza podzielił Stoch. "Do końca nie wiem, co się stało. Wszystko wyglądało dobrze do trzydziestego metra za progiem, kiedy nagle jakby ktoś mocno złapał mnie za narty i pociągnął w dół. To nie był skok idealny, ale nie aż tak zły, by było tylko 119 metrów" - skomentował.

Nie chciał jednak odnieść się do zarzutu dziennikarza TVP, że sędziowie zbyt szybko pozwolili mu na oddanie skoku. "Nie rozmawiajmy w ten sposób" - podkreślił.

Miejsca pozostałych Polaków: Żyła - 19, Wolny - 21, Kubacki - 26 (choć po pierwszej serii był 11.) Hula nie zmieścił się w pierwszej trzydziestce, która awansowała do drugiej serii. Ostatecznie uplasował się na 42 pozycji.

Stoch nadal jest liderem klasyfikacji Pucharu Świata oraz turnieju Raw Air.

Zobacz skok Kamila w pierwszej serii:

Brilliant from Kamil Stoch!



He leads after the first round pic.twitter.com/dTwFq0gPDD — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 11 marca 2018

A oto nieudany skok w drugiej serii: