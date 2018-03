Stoch na czele po pierwszej serii

Za nim uplasowali się dwaj Austriacy: Kraft i Hayboeck. Dawid Kubacki jest 11., Jakub Wolny - 17., a Piotr Żyła - 20. Stefan Hula nie zmieścił się w pierwszej trzydziestce, która awansowała do drugiej serii. Był 42. Warunki do skakania były dość ciężkie - pod koniec serii padał śnieg, nie zawsze odpowiedni był wiatr.

Oto skok Kamila:

Brilliant from Kamil Stoch!



He leads after the first round pic.twitter.com/dTwFq0gPDD