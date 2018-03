Trzej Królowie przybędą latem

Ogólnopolski zjazd Orszaków Trzech Króli odbył się w Domu Arcybiskupów Warszawskich. Wzięło w nim udział 150 osób z 50 miejscowości. Podczas zjazdu dokonano podsumowania Orszaków Trzech Króli w 2018 r. i przedstawiono plany na 2019 rok.

Metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz w słowie skierowanym do uczestników zjazdu przypomniał, że Orszak Trzech Króli zaczął się w Warszawie już dziesięć lat temu, i że była to zasługa szkół zgromadzonych i prowadzonych przez Opus Dei. - Dzisiaj należy podkreślić, jak ogromnie ta inicjatywa urosła po dziesięciu latach, jak objęła swoim zasięgiem wiele miast i wiele diecezji polskich - prawie wszystkie, a równocześnie miasta zagraniczne, nie tylko tam gdzie mieszkają Polacy, ale także wśród innych narodów i kontynentów - podkreślił hierarcha.

Zwracając się do uczestników zjazdu metropolita warszawski mówił o idei organizacji inscenizacji ulicznych, jakimi są Orszaki Trzech Króli. - Cele są wielorakie. Jest niewątpliwie cel ewangelizacyjny: by pokazać współczesnemu światu chrześcijan idących, modlących, śpiewających kolędy. Jest to plastyczne przypomnienie i przybliżenie tajemnicy wcielenia, która dokonuje się w ulicznych Jasełkach - mówił kard. Nycz.

Podkreślił też, że w organizacji orszaków chodzi o "tworzenie wyrazu kultury, kultury związanej z chrześcijaństwem, z Kościołem", a jednocześnie - o próbę ewangelizacji poprzez kulturę. - Z jednej strony kultura jest wyrazem Ewangelii, ale z drugiej strony nie da się głosić Ewangelii bez inkulturacji, czyli bez kontekstu kulturowego. Papież Jan Paweł II niezmiennie i często powtarzał: Ewangelia, która się nie stała trwałym elementem kultury - tej wielkiej kultury przez duże "K" i tej małej kultury życia codziennego, jest Ewangelią płytko przyjętą. Te zadania bierze na siebie także Orszak Trzech Króli" - mówił do uczestników zjazdu metropolita warszawski.

Z kolei przewodniczący Rady Fundacji Orszaku Trzech Króli Piotr Giertych podsumował Orszaki Trzech Króli z 6 stycznia 2018 r. Jak poinformował, odbyły się one w 644 miejscowościach w Polsce, we wszystkich diecezjach i województwach. Wzięło w nich udział 1,2 mln osób. Orszaki odbyły się też w 14 miejscowościach za granicą. Na przyszły rok zgłosiło się już kilkadziesiąt nowych miejscowości - dodał.

Giertych mówił, że organizatorzy chcą z roku na rok zwiększać liczbę Orszaków Trzech Króli. Planują też "Rodzinne Igrzyska Orszakowe" czyli letnią, integracyjną imprezę dla rodzin. - Będzie to impreza rekreacyjno-sportowa, która angażuje i integruje rodziny - wyjaśnił.

Jak dodał, już do tej imprezy zgłosiło się już czterdzieści miejscowości. - Sądzimy, że to będzie tak, jak z Orszakiem - taka kula śnieżna, która będzie rosła i zaleje całą Polskę fantastycznymi pomysłami - powiedział.

Jeśli chodzi o Orszak Trzech Króli, przewodniczący Rady Fundacji powiedział: - W przyszłym roku chcemy więcej zrobić dla dzieci, bo Orszak Trzech Króli wyrósł ze szkoły i pracy z dziećmi. Chcemy zebrać doświadczenia od tych osób, razem porozmawiać, ponieważ Orszak Trzech Króli jest wielkim wydarzeniem, które cieszy serca wszystkich ludzi.

Kard. Nycz wyraził nadzieję, że Orszak Trzech Króli będzie się rozwijał liczebnie w Polsce i za jej granicami, a zarazem - że będzie on "szedł w kierunku pogłębienia duchowego". Chodzi o to, aby dzięki pracy z młodzieżą - w szkołach czy parafiach - orszak nie był tylko wydarzeniem "okazjonalnym, akcyjnym, jednorazowym", ale by wiązał się "ze stałą formacją dzieci, młodzieży, rodziców i wszystkich tych, którzy żyją Orszakiem Trzech Króli".

Podsumowując Orszaki Trzech Króli z 6 stycznia 2018 r. Piotr Giertych poinformował, że odbyły się one w 644 miejscowościach w Polsce, we wszystkich diecezjach i województwach. Wzięło w nich udział 1,2 mln osób. Orszaki odbyły się też w 14 miejscowościach za granicą. Na przyszły rok zgłosiło się już kilkadziesiąt nowych miejscowości - dodał.