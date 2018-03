"The Cranberries": Będzie nowy album

"Po długim zastanowieniu postanowiliśmy zakończyć to, co zaczęliśmy" - oświadczyli muzycy z zespołu "The Cranberries" w rozmowie z magazynem "Rolling Stone". Potwierdzili tym samym wydanie kolejnej płyty z okazji 25-lecia zespołu. Krążek nosi tytuł Everybody els is doing it so why can't we.

W zeszłym roku Dolores O'Riordan nagrała swój wokal do albumu.

- Wszystko idzie dobrze, mamy nadzieję, że ten nowy album zostanie ukończony na początku przyszłego roku - informuje zespół.

Wokalistka "The Cranberries" zmarła 15 stycznia w Londynie, została znaleziona przez sprzątaczkę w hotelu. Miała 46 lat.