Dlaczego warto uczestniczyć w nabożeństwach pasyjnych?

Biskupi zachęcają do uczestnictwa w nabożeństwach pasyjnych: Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach - powiedział PAP rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik. Ekstremalna Droga Krzyżowa, Miejska Droga Krzyżowa lub Adoracja Krzyża to wybrane propozycje nabożeństw wielkopostnych.

Rzecznik episkopatu wyjaśnił, że przez cały okres Wielkiego Postu za uczestnictwo w nabożeństwach pasyjnych można otrzymać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

"Biskupi zachęcają do uczestnictwa w nabożeństwach pasyjnych: Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach. Jan Paweł II sam często rozważał i zachęcał nas do rozważania Drogi Krzyżowej: Miłości bez Krzyża nie znajdziecie, a Krzyża bez Miłości nie uniesiecie. Wierni w każdym wieku mogą uczęszczać na specjalnie dla nich dedykowane nabożeństwa Drogi Krzyżowej: w parafiach organizowane są nabożeństwa dla osób pracujących, studentów i dzieci, które w przystępny i angażujący sposób włączają młodzież do rozważania Męki Pańskiej" - podkreślił ks. Rytel-Andrianik.

Przypomniał, że Gorzkie Żale są typowo polskim nabożeństwem, po raz pierwszy odprawionym na początku XVIII wieku w warszawskim kościele Św. Krzyża. "Śpiewanym rozważaniom Męki Pana i cierpień Matki Bolesnej towarzyszy kazanie pasyjne, stanowiące impuls do przełożenia rozważań pasyjnych na własne codzienne życie" - zaznaczył.

W tym roku, poza tradycyjnymi nabożeństwami odbywającymi się w każdy piątek Wielkiego Postu we wszystkich parafiach, w wielu miastach Polski będą miały miejsce wydarzenia specjalne.

23 marca ruszy 10. edycja Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, która według organizatorów, zgromadzi 100 tys. osób i odbędzie się w 333 miejscowościach w 20 państwach. Wędrówka rozpocznie się mszą o godz. 20; po niej uczestnicy wyjdą na wybrane przez siebie trasy, których na stronie edk.org.pl jest ponad 600.

Pątnicy będą szli w nocy, w całkowitej ciszy, samotnie lub w niewielkich grupach, po drodze zatrzymując się przy wyznaczonych stacjach drogi krzyżowej, gdzie będą czytać przygotowane przez organizatorów rozważania. Trasy przemarszu liczą od 40 do 144 km. Jak twierdzi pomysłodawca i twórca Szlachetnej Paczki ks. Jacek Stryczek, "EDK to globalny start-up religijny i sposób praktykowania duchowości na miarę XXI wieku".

Klerycy Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie zapraszają na Adoracje Krzyża, które odbywają się w każdy piątek Wielkiego Postu w kościele seminaryjnym przy Krakowskim Przedmieściu o godz. 20. Podczas dwugodzinnej modlitwy uczestnicy słuchają rozważań przygotowanych przez kleryków przeplatanych śpiewem i muzyką, których tematem jest "Spojrzenie".

17 marca o godz. 13 ulicami Warszawy przejdzie po raz 6. Droga Krzyżowa w intencji prześladowanych chrześcijan. Modlący się wyruszą spod kościoła św. Klemensa przy ul. Karolkowej 49 do kościoła św. Stanisława Kostki przy ul. Hozjusza 2. Wydarzenie poprzedzi msza św. w intencji prześladowanych chrześcijan o godz. 12 w kościele św. Klemensa.

Organizatorzy - Instytut Ordo Caritatis, Chrześcijański Kongres Społeczny, Fundacja Christiania, Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Fundacja Świętego Benedykta i Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej Archidiecezji Warszawskiej - chcą w ten sposób nie tylko wesprzeć prześladowanych modlitwą, ale też nagłośnić problem prześladowania chrześcijan w różnych częściach świata.

Z kolei archidiecezja wrocławska zaprasza w tym roku do włączenia się w Adoracyjną Miejską Drogę Krzyżową. Jak informują organizatorzy, pomysł jest wzorowany na Drodze Jerozolimskiej, czyli szlaku tzw. kościołów stacyjnych w Rzymie. Projekt zakłada nawiedzenie przez wiernych 14 kościołów we Wrocławiu, przy czym każdy z nich jest miejscem do rozważenia jednej stacji Drogi Krzyżowej.

Pierwszą stacją jest wrocławska katedra św. Jana Chrzciciela, gdzie można zaopatrzyć się w specjalnie przygotowany "Przewodnik po XIV stacjach Adoracyjnej Miejskiej Drogi Krzyżowej". Zawiera on: tabelę z adresami kościołów, a także numery tramwajów i autobusów, z podanymi nazwami przystanków, znajdujących się w pobliżu danego kościoła, teksty biblijne, nauczanie św. Jana Pawła II, rozważania pasyjne oraz wybrane modlitwy. We wszystkich świątyniach, leżących na szlaku AMDK, znajduje się także okolicznościowa pieczątka.

Drogę krzyżową dla krakowskich studentów poprowadzi 18 marca metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Tematem przewodnim nabożeństwa są słowa: "Kim jesteś? Na Drodze". Modlitwa rozpocznie się przed kolegiatą św. Anny tuż po mszy św. o godz. 19:30, a zakończy przed Oknem Papieskim przy ul. Franciszkańskiej około godz. 22:00.

W Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie w każdą sobotę Wielkiego Postu o godz. 16 można uczestniczyć w drodze krzyżowej przy kopii Całunu Turyńskiego. Zdaniem autora rozważań Krzysztofa Sadły, uczestnicząc w tej formie modlitwy można dowiedzieć się dużo zarówno o Męce Pańskiej, jak i o samym Całunie. Jak podkreślił Sadło, choć nabożeństwo składa się z 14 stacji, to ich tytuły i treść różnią się od tego, co znane jest z typowej Drogi Krzyżowej. Zostały stworzone dla odzwierciedlenia zapisu biblijnego na temat pasji Chrystusa.