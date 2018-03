Jego piosenki nucili wszyscy Polacy

W wieku 79 lat zmarł Piotr Janczerski, wokalista m.in. zespołów "Niebiesko-Czarni" i "No To Co" oraz autor tekstów piosenek. Informację o śmierci artysty potwierdził w czwartek PAP menedżer "No To Co" Aleksander Kawecki.

"Piotr zmarł we wtorek w Łodzi po chorobie" - powiedział Kawecki. Dodał, że pogrzeb muzyka odbędzie się we wtorek 13 marca na cmentarzu w Rudzie Pabianickiej przy ul. Mierzejowej.

Janczerski był konferansjerem, kompozytorem, autorem tekstów i wokalistą popularnych zespołów: "Niebiesko-czarni", z którym był związany od 1963 do 1967 r., i "No To Co". Następnie założył "Bractwo Kurkowe 1791" i grupę "Fraction". Od połowy lat osiemdziesiątych ub. wieku artysta reżyserował widowiska plenerowe i współpracował z grupą Babsztyl (1983-1985). Zajmował się także kompozycją oraz pisaniem tekstów piosenek i scenariuszy programów dla dzieci.

Wylansował takie przeboje jak m.in.: "Te opolskie dziołchy", "Pożar w Kwaśniewicach", "A ja lubię defilady", "Po ten kwiat czerwony" "Ballada kataryniarzy", "Gdy chciałem być żołnierzem" czy "Nikifor".

Z grupą "Niebiesko-Czarni" wystąpił w filmie "Mocne uderzenie" w 1967 r., a z grupą "No To Co" w filmie "Milion za Laurę".

Otrzymał m.in. medal 200-lecia USA za przygotowane widowiska "Wieczerza wigilijna u księcia Radziwiłła", "Panie Kochanku" dla Polonii amerykańskiej. Za popularyzację polskiego folkloru otrzymał nagrodę państwową III stopnia Ministra Kultury i Sztuki oraz nagrodę Przewodniczącego Komitetu ds. Radia i Telewizji.

Janczerski (właściwie Piotr Janik) urodził się 8 września 1938 roku w Łodzi, gdzie ukończył Państwową Szkołę Instruktorów Teatralnych.