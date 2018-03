USA: Aborcja przyczyną 25 proc. śmierci, użycie broni palnej - 1,5 proc.

W Stanach Zjednoczonych co czwarta umierająca osoba jest ofiarą aborcji - alarmuje portal pro-life lifenews.com. Odwołując się do statystyk amerykańskich federalnych Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC), informuje też, że każdego roku w kraju umiera ok. 2,7 mln osób, śmierć 1,5 proc. z nich jest skutkiem przestępstw i wypadków z użyciem broni palnej.