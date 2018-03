Rzecznik Episkopatu: Biskupi wspierają „24 godziny dla Pana”

Do włączenia się w organizowaną już po raz piąty inicjatywę „24 godziny dla Pana” zachęcił Ojciec Święty w tegorocznym orędziu na Wielki Post. „W każdej diecezji przynajmniej jeden kościół pozostanie otwarty przez 24 godziny bez przerwy, co stworzy sposobność do modlitwy adoracyjnej i do spowiedzi sakramentalnej” – napisał Papież. Słowa Ojca Świętego przypomniał rzecznik Episkopatu ks. Paweł Rytel-Andrianik przed czwartą niedzielą Wielkiego Postu.

„>>24 godziny dla Pana<< to piękny znak łączności z Kościołem powszechnym” – powiedział Rzecznik Episkopatu, zachęcając do włączenia się w inicjatywę i wzięcia udziału w adoracji oraz skorzystania z sakramentu pokuty. Podkreślił, że polscy biskupi całym sercem wspierają tę inicjatywę. W Polsce z roku na rok włącza się w nią coraz więcej diecezji i kościołów. Na stronach internetowych diecezji można znaleźć spis kościołów, w których 9 i 10 marca będzie miała miejsce nieustanna adoracja i spowiedź.

Rzecznik Episkopatu przypomniał, że Ojciec Święty Franciszek, inaugurując akcję, nie tylko zachęcił do włączenia się w całodobową spowiedź, ale sam jako pierwszy dał przykład. Podczas Wielkiego Postu 2014 roku w Rzymie po nabożeństwie pokutnym rozpoczynającym „24 godziny dla Pana”, Papież sam przystąpił do spowiedzi świętej, a następnie spowiadał tych, którzy oczekiwali w kolejce do jego konfesjonału. Podobnie było w kolejnych latach.

W tym roku inicjatywa jest podejmowana w całym Kościele po raz piąty. Tym razem towarzyszą jej słowa z Psalmu 130 „Ty udzielasz przebaczenia”. „Ważne jest, by sobie uświadomić, że w tym samym czasie w kościołach na całym świecie trwa modlitwa, a wielu ludzi – również tych, którzy po latach powracają do konfesjonału – doświadcza Bożego miłosierdzia” – powiedział ks. Paweł Rytel-Andrianik. Zachęcił do skorzystania z możliwości sakramentu pokuty i pojednania oraz do trwania przed Najświętszym Sakramentem. „Chodzi o to, żeby nie było Wielkiego Postu bez spowiedzi. Inicjatywa >>24 godziny dla Pana<< jest dla nas pomocą” – dodał.