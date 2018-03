Abp Liberati: Nadszedł czas na kanonizację Piusa IX

Jak podkreśla abp Liberati, również w wielu środowiskach kościelnych Pius IX stał się tematem tabu. Przemilcza się jego dokonania, aby nie wywoływać konfrontacji z nurtami laickimi. Tym niemniej w r. 2000 z woli Jana Pawła II Pius IX został zaliczony w poczet błogosławionych.

Pius IX zasługuje dziś na pełną rehabilitację. Był to bowiem – jak zauważa abp Liberati – wielki i przełomowy papież. Na wielką skalę rozwinął działalność misyjną, stawał w obronie krzywdzonych, między innymi Polaków. Za jego pontyfikatu w Kościele rozpoczęło się odrodzenie myśli społecznej, przygotował katolików na nowe wzywania współczesności.

„Papież ten miał bez wątpienia wielkie znaczenie dla Kościoła. Z politycznego punktu widzenia nie miał jednak szczęścia. Po likwidacji państwa papieskiego doświadczył zmierzchu pewnej epoki w dziejach Kościoła, a zarazem początku nowej, w której Kościół nie posiada już władzy politycznej ani wystarczających zasobów ekonomicznych. W takiej przełomowej chwili miał jasną wizję Kościoła jako wspólnoty wierzących, zjednoczonej w łasce pośród wszystkich ludów ziemi. Bł. Pius IX przeczuwał nadejście nowych czasów. Dzięki wyjątkowej dobroci, inteligencji i dalekowzroczności starał się interpretować i wychodzić na przeciw tej nowej epoce. Wiele udało mu się zrobić, historia to jeszcze potwierdzi. Ubywa mu wrogów. Uspokoiła się zwłaszcza masoneria. Zrozumiała, że popełniła błąd. W swym szalonym zamyśle wierzyła bowiem, że Kościół rzymskokatolicki po likwidacji państwa papieskiego ulegnie sekularyzacji jak wspólnoty anglikańskie czy luterańskie w Europie Północnej. Popełniła w tym fundamentalny błąd. Nie wzięła pod uwagę obecności Ducha Świętego, którego nie da się wyeliminować i który decyduje o zwycięstwie Kościoła i porażce masonerii” – powiedział Radiu Watykańskiemu abp Liberati.

Jest on przekonany, że pewnego dnia Pius IX dołączy do grona świętych papieży. Zadba o to Matka Boża, bo to on ogłosił dogmat o Jej niepokalanym poczęciu, a Ona już trzy lata później w Lourdes osobiście go potwierdziła, co w historii Kościoła jest wydarzeniem bez precedensu – dodaje postulator sprawy kanonizacyjnej Piusa IX.