Chrześcijanin w stanie krytycznym po policyjnym przesłuchaniu

Przesłuchiwano go w sprawie jego 17-letniego kuzyna Patrasa Masiha z Szahadry na przedmieściach Lahauru, oskarżonego o rzekome bluźnierstwo przeciw islamowi. W czasie przesłuchania agenci m.in. usiłowali zmusić Sajida do aktu seksualnego z Patrasem, toteż aby uniknąć takiego traktowania, Sadżid wyskoczył przez okno z IV piętra. Jego stan jest ciężki, przebywa w szpitalu na oddziale intensywnej terapii.

Na wieść o zdarzeniu członek rządu, minister chrześcijanin Kamran Micheal poprosił dyrektora generalnego Agencji Baszira Memona o wszczęcie w tej sprawie odpowiedniego śledztwa. Kierownictwo FIA zapewniło, że przeprowadzi stosowne śledztwo i obiecało pociągnąć do odpowiedzialności winnych takich czynów. Przydzielono też ochronę Sadżidowi, aby zapobiec ewentualnym aktom zemsty na nim.

Nawiązując do tragedii w Lahaurze Michelle Chaudhry - świecka katoliczka, przewodnicząca miejscowej Fundacji im. Cecila i Iris Chaudhrych (CICF) w specjalnym oświadczeniu wyraziła oburzenie i stanowcze potępienie tego, co się wydarzyło. Zażądała „poważnego śledztwa w celu ustalenia odpowiedzialnych [za te czyny]". Podkreśliła, że "brutalność policji jest nie do przyjęcia", dodając, że "rząd i policja powinny chronić życie i godność każdego Pakistańczyka”.

Inny pakistański działacz praw człowieka, członek działającej w Wielkiej Brytanii Organizacji Praw Mniejszości w Pakistanie (PMRO) - Adan Farhadż wystosował apel do premiera Pendżabu, gdzie doszło do tego zdarzenia. Podkreślił w nim pilną konieczność interwencji "przeciw tej niesprawiedliwości, popełnionej przez przestępców, którzy okrutnie zbezcześcili naszych braci w Pakistanie". Zwrócił uwagę, że Pakistańczyków uczy się nienawiści i dyskryminacji chrześcijan, toteż wezwał rząd do "troski o sprawiedliwość i przestrzeganie praw mniejszości religijnych, w szczególności chrześcijan, którzy doświadczają tak wiele przemocy". Przypomniał, że „Wolność jest prawem wszystkich i należy ją chronić”.