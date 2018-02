Kard. Nichols o kościelnej edukacji: Katolicyzm, realizm, wizja

Pierwszą z nich jest katolickość. Kościół pomimo swojej różnorodności – podkreślił abp Westminsteru - zachowuje jedność, czego znakiem jest papiestwo, które stoi ponad kościołami partykularnymi. W tej samej dynamice szkoły katolickie powinny kształtować swoje przywództwo.

Dalej kard. Nichols wskazał, że katolicki lider jest realistą, a wiara chrześcijańska nie jest ideologią. Oznacza to, że chrześcijanin na poważnie bierze rzeczywistość grzechu i nie udaje, że żyje w utopii, czy podąża niekończącą się ścieżką postępu. Zdaje sobie sprawę z ograniczeń i wypaczeń świata, z którymi musi się zmierzyć.

Ostatnim punktem, jest wizja, rozumiana jako jasny i podzielany przez wszystkich światopogląd, który nadaje charakter wszystkim szkołom katolickim. Kard. Vincent Nichols zaznaczył, że wizja ta opiera się na czterech filarach. Ma pomagać rozwinąć w uczniach dary, które otrzymali od Boga. Zrozumieć i przyjąć, co to znaczy być człowiekiem. Wykorzystywać osobiste zaangażowanie do budowania społeczeństwa i służby dobru wspólnemu. Zgłębiać tajemnicę Boga i to, co duchowe w człowieku jako fundamentalny element ludzkiej natury.