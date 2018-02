„Adoracja i post o powołania”

To m.in. efekt listu abp. Andrzeja Dzięgi na Wielki Post, w którym metropolita szczecińsko-kamieńskiego apeluje o modlitwę w intencji powołań.

„Sam jeden Jan Paweł II wymodlił w czasie swojego pontyfikatu tysiące powołań kapłańskich z polskich rodzin, z polskich parafii, z polskich diecezji. Skoro jego osobista modlitwa, chociaż to był mocarz ducha, to nas to zaskakuje ale nie może też szokować, ale skoro jego osobista modlitwa tyle wyprosiła, to przecież mogą się dziać cuda, gdy wszyscy zaczniemy się w tym samym duchu modlić” - powiedział abp Dzięga.

Inicjatywa polega na całodobowej adoracji Najświętszego Sakramentu, połączonej z postem w dowolnej formie, w intencji powołań z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Akcja potrwa do 8 grudnia.