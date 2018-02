Kolizja limuzyny prezydenta Dudy

W Krakowie doszło do kolizji prezydenckiej limuzyny - podał RMF FM. Wjeżdżając na most Powstańców Śląskich od strony ulicy Starowiślnej, auto najechało na betonowy separator oddzielający pasy ruchu od torowiska tramwajowego i zawisło na nim.

Samochód nie był w stanie dalej jechać. Prezydent przesiadł się więc do innego auta i pojechał do Bochni, by odebrać tytuł honorowego obywatela miasta.

Nie jest to pierwszy incydent z udziałem limuzyny z prezydentem. W marcu 2016 r. pękła opona w samochodzie BMW, wiozącym Andrzeja Dudę z Karpacza. Do zdarzenia doszło w okolicach Lewina Brzeskiego. Nikomu nic się nie stało.

