Mam propozycję, byśmy w rodzinach i wspólnotach powrócili do codziennego, najlepiej porannego odmawiania pacierza. Pacierz to zestaw podstawowych modlitw: „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo”, „Aniele Boży”, „Wierzę w Boga”, Dekalog, dwa przykazania miłości. Tak, tak. Słowami Dziesięciu Przykazań Bożych można się modlić; można i należy. Przecież to słowo Boże, dokładnie dekalogos – dziesięć słów. Dziś wielu dorosłych, a także dzieci i ludzi młodych, nie zna na pamięć Dziesięciu Przykazań i dlatego też nie wiedzą często, jak żyć. Codzienne powtarzanie Dekalogu sprawi, że „ani jedna jota, ani jedna kreska” z prawa Bożego ani nie pójdzie w zapomnienie, ani nie zostanie zmieniona, a z pomocą łaski wszystko, co Bogu się podoba, będzie przez nas wypełnione.