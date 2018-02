Wielicki: Nieprawdą jest, że uniemożliwiłem Denisowi kontakt z rodziną

Krzysztof Wielicki za pośrednictwem fejsbukowego profilu "Polski Himalaizm Zimowy" odniósł się do zarzutów stawianych mu po powrocie do bazy Denisa Urubki. Według pojawiających się w sieci informacji Wielicki miał zakazać Urubce korzystania z Internetu i uniemożliwić kontakt z rodziną i bliskimi. W oświadczeniu opublikowanym przez kierownika wyprawy czytamy:

"Pojawiające się w sieci informacje, że nie pozwoliłem po powrocie z samotnego wyjścia Denisa na użycie wifi jest prawdą, gdyż Denis w czasie wyprawy wysyłał do różnych mediów krytyczne informacje o naszej wyprawie i o jej uczestnikach i nie widziałem powodu, by korzystając z naszego serwisu kontynuował swoje subiektywne opinie. Nieprawdą natomiast jest, że uniemożliwiłem Denisowi kontakt z rodziną i najbliższymi. Otrzymał możliwość połączeń telefonicznych (za darmo), z której skorzystał. Osobiście powiadomiłem o powrocie Denisa do bazy jego Żone Olgę. Otrzymuje pełną pomoc organizatora w zejściu do Skardu, opiekę naszego Agenta oraz wszystkie bilety lotnicze w drodze powrotnej."

KW