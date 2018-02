Polska jest w zasięgu wyżu znad Skandynawii

W poniedziałek w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko miejscami, zwłaszcza we wschodniej i południowej połowie Polski oraz nad morzem, zachmurzenie okresami duże i słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -13 st., -9 st. na wschodzie kraju i w rejonach podgórskich do -7 st., -5 st. a na zachodzie i -2 st. lokalnie nad morzem. Wiatr słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany, północno-wschodni. W partiach szczytowych Sudetów i Karpat wiatr z prędkością do 70 km/h, powodujący miejscami zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie miejscami, zwłaszcza we wschodniej i południowej połowie Polski oraz nad morzem, zachmurzenie okresami duże i słabe opady śniegu. Temperatura minimalna od -23 st., -19 st. na północnym wschodzie kraju i w kotlinach karpackich do -18 st., -13 st. na pozostałym obszarze kraju i -8 st. miejscami na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni. W partiach szczytowych Sudetów i Karpat wiatr z prędkością do 70 km/h, powodujący miejscami zamiecie śnieżne.

We wtorek w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie miejscami, zwłaszcza we wschodniej i południowej połowie Polski oraz nad morzem, zachmurzenie okresami duże i słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -13 st., -9 st. na wschodzie kraju i w rejonach podgórskich do -8 st., -5 st. a na zachodzie i -3 st. lokalnie nad morzem. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, północno-wschodni i wschodni. W partiach szczytowych Sudetów i Karpat wiatr z prędkością do 70 km/h, powodujący miejscami zamiecie śnieżne.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna -8 st. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. W nocy zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Możliwe słabe opady śniegu. Temperatura minimalna -16 st. Wiatr słaby, północno-wschodni.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna -9 st. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-wschodni i wschodni.