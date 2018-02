Beskidy: Ekstremalna Droga Krzyżowa

13 rejonów, 29 tras ekstremalnych i 8 tras na wzór Ekstremalnej Drogi Krzyżowej – przygotowano na tegoroczną edycję EDK w diecezji bielsko-żywieckiej. Uczestnicy modlitwy do pokonania mają co najmniej 40 kilometrów – w zimnie, deszczu i błocie.

Na terenie diecezji bielsko-żywieckiej – od Beskidu Śląskiego przez Beskid Żywiecki i Mały – dotąd zgłoszono 29 tras ekstremalnych i 8 tras na wzór EDK. W sumie ich uczestnicy przejdą 23 marca około tysiąca kilometrów.

Najwięcej pątników wyruszy z Andrychowa. Do wyboru mają 7 tras ekstremalnych i 2 na wzór EDK. Prowadzą one różnymi trasami do sanktuariów w Kalwarii Zebrzydowskiej lub w Rychwałdzie, do Wadowic lub dookoła Andrychowa.

Jak poinformowała koordynator EDK w diecezji bielsko-żywieckiej Dorota Janosz, zgłoszono tez trasy w innych rejonach beskidzkiej diecezji. Są to: Bielsko-Biała Beskidy (4 trasy ekstremalne, 1 trasa na wzór), Bielsko Biała Komorowice (1 trasa ekstremalna), Czechowice-Dziedzice (2 trasy ekstremalne, 1 trasa na wzór), Jawiszowice (1 trasa ekstremalna), Kęty (1 trasa ekstremalna, 1 trasa na wzór), Łękawica (1 trasa ekstremalna), Oświęcim (2 trasy ekstremalne), Porąbka (1 trasa ekstremalna), Szczyrk (1 trasa ekstremalna), Trójwieś (Istebna, Jaworzynka, Koniaków – 2 trasy ekstremalne, 1 trasa na wzór), Zamarski (4 trasy ekstremalne), Żywiec (3 trasy ekstremalne, 2 trasy na wzór).

Wśród wyznaczonych na terenie diecezji szlaków są takie, które uważa się za jedne z najtrudniejszych w całej Polsce – wiodące wzdłuż beskidzkich szczytów, z sumą przewyższeń około 2 tys. metrów.

Najdłuższa trasa w diecezji znajduje się w rejonie Bielsko-Biała Beskidy i liczy 75 km. Zaczyna się i kończy w kościele św. Andrzeja Boboli. „Trasa św. Józefa” prowadzi m.in. przez Dębowiec, Szyndzielnię, Błatnią, Beskidek, Trzy Kopce Wiślańskie, Smrekowiec, Przełęcz Salmopolską, Malinów, Zielony Kopiec, Magurę Wiślańska, Magurę Radziechowską, Skrzyczne, sanktuarium „na Górce”, Siodło pod Klimczokiem, Magurę.

Ekstremalna Droga Krzyżowa polega na pokonaniu wybranej, około 40-kilometrowej trasy w nocy z modlitwą na ustach. Każdy uczestnik może pobrać ze strony www.edk.org.pl lub otrzymać od lidera rejonu specjalnie przygotowane na tę okoliczność rozważania – w formie książeczki lub w formie mp3.

Ekstremalna Droga Krzyżowa organizowana jest od 2009 r. Pomysł zrodził się podczas spotkań Męskiej Strony Rzeczywistości, z inicjatywy ks. Jacka Stryczka, prezesa Stowarzyszenia WIOSNA. Ideą tego nabożeństwa jest samotne pokonanie w nocy odcinka ponad 40 km, rozważając Mękę Pańską, opisaną w 14 stacjach Drogi Krzyżowej. Motto tegorocznych rozważań brzmi „Droga Pięknego Życia”.