W niedzielę w kościołach zbiórka na pomoc misjonarzom z Polski

Od 2006 r. w drugą niedzielę Wielkiego Postu zbierane są pieniądze na rzecz Dzieła Pomocy "Ad Gentes", będącego jedną z agend KEP ds. Misji. W tym roku dzień ten przebiegnie pod hasłem "Uczniowie-misjonarze mocą Ducha Świętego".

Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji bp Jerzy Mazur, w wydanym z tej okazji komunikacie, podziękował księżom i wiernym świeckim za zaangażowanie w misyjne dzieło Kościoła. "Składam serdeczne +Bóg zapłać+ chorym i starszym, którzy cierpienia i niedostatki, trudy i przykrości życiowe ofiarowują w intencji misjonarzy. Dziękuję wspólnotom parafialnym, licznym grupom misyjnym, zwłaszcza dziecięcym i młodzieżowym, za różne działania, które owocują nowymi formami pomocy misjom" - napisał bp Mazur.

Jak przypomniał bp Mazur, w II niedzielę Wielkiego Postu w parafiach odbędzie się zbiórka do puszek, a zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc misjonarzom. "Zatem hojnie wesprzyjmy swymi ofiarami 2032 misjonarzy i ich posługę ewangelizacyjną, charytatywną, medyczną i edukacyjną" - zaapelował.

Poinformował, że w ubiegłym roku Dzieło Pomocy "Ad Gentes" sfinansowało ponad 140 projektów na misjach, dofinansowało budowę 5 studni głębinowych w Afryce oraz szkoły zawodowej dla 250 uczniów w Segerea w Dar es Salaam w Tanzanii. "W ciągu całego roku Dzieło Pomocy +Ad Gentes+ udziela systematycznej pomocy finansowej misjonarzom z Polski" - dodał przewodniczący Komisji KEP ds. Misji. Wyjaśnił, że organizację można wesprzeć przez cały rok, wysyłając SMS na numer 72 032 o treści "Misje" lub dokonując wpłaty na konto.

Nawiązując do tegorocznego hasła, bp Mazur zaznaczył, że to "Duch Święty wzbudza w Kościele powołania misyjne". "Dzięki Jego światłu i mocy są oni gotowi wypełnić Chrystusowy mandat misyjny, porzucić rodzinne strony, bliskich i własne wspólnoty, by iść z Ewangelią do ludzi innych kultur, języków, obyczajów, w miejsca odległe i nieznane. Duch Święty pobudza serca tych, którym misjonarze głoszą Ewangelię. Przysposabia je do jej przyjęcia. Dzięki Jego wewnętrznym poruszeniom liczni ludzie odkrywają piękno wiary i przyjmują Chrystusa za swego Pana i Zbawcę" - wyjaśnił bp Mazur.

Aktualnie na misjach pracuje 2032 polskich misjonarzy i misjonarek z Polski, w tym 311 księży diecezjalnych, 972 zakonników i 692 sióstr zakonnych, a także 57 misjonarzy świeckich. Przebywają oni w 100 krajach na wszystkich kontynentach.

Najwięcej polskich misjonarzy pracuje w Afryce i na Madagaskarze - 811; najwięcej w Kamerunie, Zambii, Tanzanii, Madagaskarze, Republice południowej Afryki, Demokratycznej Republice Konga i Rwandzie. W Ameryce Łacińskiej i na Karaibach pracuje ich 802; najwięcej w Brazylii, Boliwii, Argentynie, Peru i Ekwadorze. W Azji pracuje 333 polskich misjonarzy. Już od wielu lat najwięcej w Kazachstanie, Japonii, na Filipinach, w Uzbekistanie i w Tajwanie. W Oceanii pracuje 66 misjonarzy. Większość osób pracuje w Papui Nowej Gwinei - 62. W Ameryce Północnej pracuje 20 misjonarzy. Większość osób pracuje w Kanadzie - 15, na Alasce - 4 i na Bermudach - 1. W Ameryce Północnej przebywa 6 księży diecezjalnych, 12 zakonników, 1 siostra zakonna i 1 osoba świecka.