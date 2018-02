80. urodziny kard. Romeo – 118 kardynałów elektorów

80 lat kończy dziś emerytowany arcybiskup stolicy Sycylii – Palermo – kard. Paolo Romeo. Traci on prawo do udziału w ewentualnym konklawe. Liczba kardynałów elektorów spadła tym samym do 118.

Kard. Paolo Romeo urodził się 20 lutego 1938 r. w Acireale koło Katanii na Sycylii. Uczęszczał do rzymskiego seminarium duchownego Almo Collegio Capranica i studiował teologię na papieskich uniwersytetach Gregoriańskim i Laterańskim. Święcenia kapłańskie przyjął 18 marca 1961 r. Ukończył Papieską Akademię Kościelną, kształcącą dyplomatów watykańskich. W 1967 r. rozpoczął posługę w dyplomacji Stolicy Apostolskiej, pracując w nuncjaturach na Filipinach, w Belgii i Luksemburgu, Wenezueli, Rwandzie i Burundi. 17 grudnia 1983 r. Jan Paweł II mianował go nuncjuszem apostolskim na Haiti, wynosząc jednocześnie do godności arcybiskupa, i osobiście udzielił mu sakry 6 stycznia następnego roku. 24 kwietnia 1990 r. został powołany na podobny urząd w Kolumbii, a 5 lipca 1999 r. – w Kanadzie. Od 17 kwietnia 2001r. był nuncjuszem we Włoszech i Republice San Marino. 19 grudnia 2006 r. Benedykt XVI mianował go arcybiskupem Palermo, a 20 listopada 2010 roku włączył do kolegium kardynalskiego, przydzielając jednocześnie kościół tytularny Santa Maria Odigitria dei Siciliani. 27 października 2015 r. papież Franciszek przyjął jego rezygnację z rządów pasterskich diecezją Palermo i przeniósł na emeryturę.

Do 6 czerwca 80 lat ukończy kolejnych 4 kardynałów: Włosi Francesco Coccopalmerio i Angelo Amato, Portugalczyk - Manuel Monteiro de Castro oraz Wietnamczyk - Pierre (Phêrô) Nguyễn Văn Nhơn. Tym samym liczba kardynałów elektorów spadnie do 114.