K2: Bielecki i Urubko już na wysokości 7400

Do zimowego rekordu wysokości na najtrudniejszym ośmiotysięczniku brakuje już tylko 250 m.

Dobre wieści docierają z bazy pod K2 od kierownika polskiej narodowej zimowej wyprawy na ten ostatni niezdobyty zimą ośmiotysięcznik. W poniedziałek Adam Bielecki i Denis Urubko dotarli na wysokość 7200 m n.p.m., gdzie rozbili obóz III. Dotychczasowy rekord wysokości osiągniętej zimą na tej górze to 7650 m. Sztuki tej dokonali w sezonie 2002/2003 Marcin Kaczkan, Denis Urubko i nieżyjący już Piotr Morawski.

Poprzednia zimowa wyprawa na K2 - organizowana w sezonie 2011/2012 przez Rosjan - osiągnęła maksymalną wysokość 7200 m n.p.m.

We wtorek 20 lutego Bielecki i Urubko sprawdzili drogę wspinania do wysokości 7400 m. Noc spędzą niżej, w założonym dzień wcześniej obozie. Równocześnie do obozu I na nocleg dotarł Marcin Kaczkan, a w stronę obozu II wyruszyli Artur Małek i Marek Chmielarski.