"Krauze tworzył z niezachwianą wiarą w ideały i wartości"

W kościele ojców dominikanów na warszawskim Służewie odbywają się uroczystości pogrzebowe zmarłego w zeszłą środę Antoniego Krauzego. Biorą w nich udział m.in. minister kultury Piotr Gliński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Adam Kwiatkowski oraz szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Reżyser decyzją prezydenta Andrzeja Dudy został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

Prezydent w liście odczytanym przez sekretarza stanu Adama Kwiatkowskiego przypomniał, że Krauze był "znakomitym reżyserem i scenarzystą, twórcą zasłużonym dla polskiej sztuki filmowej". "Oddajemy hołd artyście o wielkiej wrażliwości, kulturze ducha, a jednocześnie wspaniałemu prawemu człowiekowi, obdarzonemu prawdziwą odwagą i siłą charakteru" - zaznaczył w liście prezydent.

Jak dodał, reżyser tworzył z "niezachwianą wiarą w ideały i wartości, które określały go jako człowieka i którym dawał wyraz zarówno w swojej pracy artystycznej, jak i poza nią".

"Przede wszystkim zawsze dążył do prawdy; szukał jej, żył nią, wiedział, że miewa ona różne oblicza, że często trzeba wewnętrznej siły, aby przyjąć ją do wiadomości, a tym bardziej, by mówić o niej innym. Jako dokumentalista oraz autor filmów fabularnych kreślił sugestywne, poruszające obrazy ludzi i ich czasów. Z głęboko humanistycznym szacunkiem i uczciwością opowiadał o osobach, społecznościach i zjawiskach, które traktowano często niesprawiedliwie i z pogardą" - napisał Duda.

Następnie Krauze zostanie odprowadzony na cmentarz parafialny w Falenicy.